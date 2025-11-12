KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax transfergeruchten en nieuws

Derksen hard na Ajax-suggestie: "Die is niet goed bij zijn hoofd"

Amber
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij VI
Johan Derksen bij VI Foto: © Pro Shots

Erben Wennemars heeft op televisie gepleit voor Sarina Wiegman als nieuwe trainer van Ajax, maar dat idee valt niet in goede aarde bij Johan Derksen en John de Wolf. De voormalig topschaatser noemde Wiegman bij RTL Tonight een verfrissende en verstandige optie, maar kreeg bij Vandaag Inside weinig bijval.

Wennemars legde in de talkshow uit waarom hij Wiegman een geschikte kandidaat vindt. "Wiegman zat bij Jinek en daar vertelde ze dat een trainer niet altijd zo hoeft te schreeuwen. Ze zei alleen maar zinnige dingen, helemaal goed. In de voetbalwereld ben ik dat niet gewend, hoor. En dus vind ik eigenlijk, en je gaat het er niet mee eens zijn, dat ze bij Ajax eens naar een vrouw zouden moeten kijken. Afgelopen week kwam een lijstje naar buiten van mogelijke trainers bij Ajax en daar stond geen vrouw bij."

De oud-schaatser vindt het teleurstellend dat vrouwelijke coaches überhaupt niet worden genoemd. "Ik denk bij mezelf: die hele voetbalwereld is één grote opportunistische, egoïstische, cynische, conservatieve en negatieve wereld. Dat is nou juist hét probleem in die voetbalwereld. Maar het moet een keer gebeuren. Sarina Wiegman is de oplossing voor Ajax."

Aan tafel bij Vandaag Inside werd de suggestie niet bepaald serieus genomen. Johan Derksen reageerde fel: "Die is niet goed bij zijn hoofd." Ook presentator Wilfred Genee en columnist Valentijn Driessen haalden de schouders op over het voorstel.

John de Wolf herinnerde eraan dat Wennemars kort actief was in het voetbal. "Hij heeft even bij PEC Zwolle gezeten, en binnen no time was hij afgeserveerd", zei de assistent-trainer van Feyenoord.

Derksen sloot de discussie af met zijn kenmerkende cynisme. "Niemand neemt die jongen toch serieus, joh. Als hij zich bij schaatsen houdt, hebben we er vrede mee. Wennemars kon aardig schaatsen en pootje over doen."

Het laatste Ajax Nieuws Johan Derksen
