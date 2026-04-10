Derksen: "Heb nooit gehoord dat hij goed functioneerde bij Ajax"

Johan Derksen begrijpt weinig van de uitspraken die Dennis Bergkamp deze week deed. De voormalig Ajax-speler liet weten dat hij de club in het verleden heeft geholpen, maar nu niet meer wil terugkeren in de Johan Cruijff ArenA.

Volgens Derksen is Bergkamp op 'een vreemde manier' vertrokken bij Ajax. "Er was wat weerstand tegen hem, maar toen ik nog bewoog in die kringen heb ik nooit gehoord dat hij goed functioneerde. Wim Jonk wel, daar was iedereen lyrisch over", zegt de analist bij Vandaag Inside.

Bergkamp liet zelf weten dat hij belangrijk was bij de 'Fluwelen Revolutie' met Johan Cruijff en Jonk, maar dat snapt Derksen niet. "Dennis deed wat met de spitsen. Voor de rest zat hij op de bank en hij zei nooit wat", aldus De Snor.