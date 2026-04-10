Derksen: "Heb nooit gehoord dat hij goed functioneerde bij Ajax"
Johan Derksen begrijpt weinig van de uitspraken die Dennis Bergkamp deze week deed. De voormalig Ajax-speler liet weten dat hij de club in het verleden heeft geholpen, maar nu niet meer wil terugkeren in de Johan Cruijff ArenA.
Volgens Derksen is Bergkamp op 'een vreemde manier' vertrokken bij Ajax. "Er was wat weerstand tegen hem, maar toen ik nog bewoog in die kringen heb ik nooit gehoord dat hij goed functioneerde. Wim Jonk wel, daar was iedereen lyrisch over", zegt de analist bij Vandaag Inside.
Bergkamp liet zelf weten dat hij belangrijk was bij de 'Fluwelen Revolutie' met Johan Cruijff en Jonk, maar dat snapt Derksen niet. "Dennis deed wat met de spitsen. Voor de rest zat hij op de bank en hij zei nooit wat", aldus De Snor.
PSV volgende maand weer met uitsupporters naar duel met Ajax
Ajax mist zaterdag vier spelers: "Of hij meegaat is niet zeker"
Ajax-huurling niet meer in actie: Samenwerking eindigt in mineur
Marciano Vink legt vinger op zere plek: "Dat breekt Ajax nu op"
Jordi Cruijff krijgt tips: "Stel dat je hem en Veltman haalt..."
Flemming: "Als je het over kleerkasten hebt, is dat er wel eentje"
Matusiwa richting Premier League: "Staat hoog op mijn lijstje"
Johan Inan legt vinger op zere plek bij Ajax: "Brokkenpiloten"
Ajax-sensatie (16) verbijstert coach: "Gaat er dwars doorheen"
Ajax-shirts voor komend seizoen al gelekt, primeur op uitshirt
Levchenko over matchfixing: "Merk dat spelers berichten krijgen"
RvC-lid Ajax doet onthulling: "Ik heb geen verstand van voetbal"
Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"
Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"
Wim Kieft over oud-Ajacied: "Kun je alleen tegen sukkels zeggen"
Cruijff overtuigde Ajacied: "Uit handen van reeks buitenlandse clubs"
Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"
Van Wolfswinkel over Ajax-wissels: "Wij hebben een betere bank"
"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"
'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"
"Gloukh heeft wellicht geluk dat Godts een toptransfer afdwingt"
Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"
Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"
Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"
Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"
VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"
Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"
Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"
Oud-Ajacied na miljoenentransfer: "Misschien ben ik te duur"