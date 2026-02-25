Derksen heeft nieuws: "Ajax hoeft niet te bellen voor die trainer"

Ajax hoeft volgens Johan Derksen niet te rekenen op de komst van Dick Schreuder. De trainer van NEC zou een afkoopclausule van tien miljoen euro in zijn contract hebben staan, waardoor een overstap naar Amsterdam volgens hem onrealistisch is.

"Ik kan Ajax meedelen dat ze niet hoeven te bellen voor de trainer", begint Derksen bij Vandaag Inside. Hij verwijst daarbij naar de eerdere poging van Ajax om Kodai Sano los te weken bij NEC. "Ajax is geweest voor Kodai Sano. Daar hebben ze tien miljoen voor geboden. Toen heeft Marcel Boekhoorn gezegd: als je niet met een bod van twintig miljoen komt, hoef je niet terug te bellen. Boekhoorn laat zich natuurlijk niet piepelen door Ajax."

Volgens Derksen wordt NEC-eigenaar Marcel Boekhoorn momenteel overspoeld met telefoontjes over Schreuder. "Boekhoorn is nu met vrienden skiën in de bergen en hij wordt helemaal gek van alle belletjes over die trainer.” Vervolgens komt hij met een stevige claim. "Maar die trainer is gewoon niet te koop. Hij heeft een clausule in zijn contract. Als hij weggaat moet een club tien miljoen euro betalen. Ajax gaat echt niet tien miljoen betalen voor een trainer. Boekhoorn is aan het skiën en die lacht erom."

Presentator Wilfred Genee vraagt daarop: "Is hij aan het skiën nu?" Derksen reageert lachend: "Hij kan er bij zijn", waarna hij benadrukt dat Boekhoorn daar niet alleen is.