Derksen hekelt Ajacied: "Er is geen enkele reden te bedenken"

René van der Gijp en Johan Derksen hebben geen hoge pet op van Jordan Henderson, die door Thomas Tuchel weer bij de nationale ploeg van Engeland werd gehaald. Het duo verwacht dan ook niet dat de middenvelder het verschil gaat maken in de topper tussen Ajax en PSV.

"Nee, natuurlijk niet", reageert Van der Gijp bij Vandaag Inside als hem gevraagd wordt of Henderson een sleutelrol gaat spelen in het duel tussen de nummer één en twee. Helène Hendriks neemt het op voor de routinier. Zij stelt dat de Engelsman beschikt over 'fantastische leiderschapskwaliteiten'.

Derksen reageert cynisch. "Engeland won dankzij Henderson meteen weer, hè. Fantastisch speelde hij", aldus de oud-journalist, die daarna serieus verder gaat: "'Er is geen enkele reden te bedenken waarom hij in het Engels elftal moet spelen."