Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax historie & oud-spelers

Derksen hekelt oud-speler Ajax: "Had bij Barcelona moeten spelen"

Rik Engelbertink
bron: Mo Ihattaren – De Beproeving
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Johan Derksen is helemaal klaar met voormalig Ajax-speler Mohamed Ihattaren. Hij denkt niet dat het nog wat gaat worden voor de huidig speler van Fortuna Sittard. In de documentaire De Beproeving vertelt Derksen over de voetballer.

"Het was een hele slanke jongen met een sierlijke loop en een explosie in de benen", begint De Snor. "Die zou eigenlijk op zijn twintigste in de absolute top spelen. Het was een waanzinnig talent, dat hadden we in Nederland zelden zo gezien. Binnen een jaar is hij zo verloederd dat hij niets meer heeft van de topsportman die hij was."

Ihattaren zelf is niet zo bezig met alle kritiek. "Dat is het mooiste van alles, man. Ik houd ervan als mensen van mening veranderen. Dat is voor mij een overwinning", zegt de 23-jarige aanvallende middenvelder. "Voetbal is een mooie sport, maar het is wel een slangenkuil, vooral met mij. Bij mij zijn ze altijd iets scherper."

Derksen: "Tot nu toe heeft hij gewoon gefaald. Hij heeft alle kansen van de wereld gehad en die heeft hij nergens benut. Hij had miljonair moeten zijn en bij Barcelona of Manchester City moeten spelen. Maar ik heb eerlijk gezegd de hoop opgegeven dat het wat wordt." 

Derksen ziet het niet meer goedkomen voor Ihattaren. "Die jongen heeft zo vaak zijn kansen verknald, dat ik me haast niet kan voorstellen dat hij deze kans benut. Hij moet zich wel realiseren dat als dit mislukt, het helemaal over is."

Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Mohamed Ihattaren Johan Derksen
