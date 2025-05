Derksen: "Hij heeft het finaal uit de hand laten lopen bij Ajax"

De tafelheren bij Vandaag Inside hebben maandagavond gelachen om de tekst van voormalig Ajax-directeur Jan van Halst, die onlangs te gast was bij Omroep Max. Valentijn Driessen heeft zich gestoord aan het optreden van Van Halst, die over cirkels sprak.

"Hij spreekt alleen nog maar met marketingtermen", zegt de chef voetbal van De Telegraaf bij Vandaag Inside. "Hij haalt ze uit boeken en dan gaat-ie babbelen. Dit kan gewoon niet, werkelijk waar. Er is ook niemand die in cirkel een wil bij Jan van Halst."

De mannen vond dat de interviewster ook wel wat meer kritische vragen had mogen stellen. "Die vrouw die hem interviewde zat echt met een nat broekje, die vond alles geweldig aan Jan", aldus Driessen, die meent dat zijn reactie geen aanval is op Van Halst. "Ik heb geen hekel aan die man, maar ik heb een hekel aan gelul, in dit geval slap gelul."

Johan Derksen doet er nog een schepje bovenop. "Het is een omhooggevallen leeghoofd. Hij blaast zijn ego altijd heel erg op, maar heeft nog nooit wat waargemaakt", meent Derksen. "Als hij dit hele verhaal nou verteld heeft, wat uit een boek komt natuurlijk, dan kan je toch gewoon als presentator zeggen: Ja, heel interessant meneer Van Halst, maar bij FC Twente heeft u niet gefunctioneerd en bij Ajax heeft u een financiële wanorde achtergelaten."

Van Halst streek in zijn boek ook deels met de eer van het kampioenschap bij FC Twente in 2010. "Ik kan Jan van Halst totaal niet serieus nemen, want die blaast zichzelf en zijn ego altijd heel erg op en hij heeft nog nooit wat waargemaakt", reageert Derksen. "Bij Ajax was hij technisch verantwoordelijk voor de hele toko en hij heeft het finaal uit de hand laten lopen, waardoor Ajax nu met twintig spelers zit dit niet goed zijn en niet verkocht kunnen worden."