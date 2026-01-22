Derksen: "Ik vind het echt belachelijk, dat slaat nergens op"

Johan Derksen vindt het belachelijk dat er protest wordt aangetekend tegen het WK van komende zomer in onder andere de Verenigde Staten. Een petitie van journalist Teun van de Keuken , die zich afzet tegen president Donald Trump, is inmiddels al ruim 130.000 keer ondertekend.

"Ik vind dat onzin", reageert Derksen bij Vandaag Inside. "Je kan veel over deze man zeggen, maar die handtekeningenactie tegen het WK houdt maar aan. Ik hoor dus iedere dag hoeveel handtekeningen er zijn. Maar ik vind het geen enkele reden om vanwege de aanwezigheid van een in zichzelf gelovende president, die nogal ijdel en trots is, geen WK daar te houden."

Van de Keuken maakte zelfs de vergelijking tussen Trump en Adolf Hitler. "Ik vind het echt belachelijk om hem met Adolf Hitler te vergelijken, dat slaat nergens op", meent Derksen. "Amerika is een land wat een beetje de weg kwijt is, ook mede door Trump. Maar er is geen reden voor om daar niet te gaan voetballen."