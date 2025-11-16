Derksen: "Intern bij Ajax vinden ze hem een geweldige flapdrol"

Volgens René van der Gijp heeft Danny Blind de afgelopen weken wat leugens verteld. Wat hij zeker weet: Daley Blind had volgens Blind senior terug moeten keren bij Ajax.

"Danny zegt dat hij Daley niet terug wilde halen, maar daar liegt hij over. Dat is wel zo", zegt René van der Gijp bij Vandaag Inside. Derksen is daarna keihard. "Intern bij Ajax vinden ze hem een geweldige flapdrol. Dat is al twintig jaar zo".

"Danny pakt het juiste wiel en weet met wie hij aan moet pappen. Die mensen kunnen hem dan naar voren schuiven, en dat deden ze ook steeds", zegt Derksen. Voormalig profvoetballer Danny Hoekman stemt in: "Dat gaat gewoon rond over Danny Blind. Dat is misschien wel een publiek geheim."