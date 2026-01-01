HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen keihard afgemaakt door eigen biograaf: "Achterbakse pestkop"

Amber
bron: Instagram
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Antoinnette Scheulderman heeft via Instagram fel uitgehaald naar Johan Derksen. De schrijfster, die samen met haar man Michel van Egmond de biografie van Derksen schreef, reageert daarmee op de aanhoudende kritiek van De Snor op het NPO-programma De geur van succes. In dat programma interviewt Scheulderman zeven Nederlandse ondernemers uit uiteenlopende sectoren.

Derksen liet zich bij Vandaag Inside en Groeten uit Grolloo meerdere keren laatdunkend uit over het programma. Ook beweerde hij herhaaldelijk dat Scheulderman 'al twintig jaar zeurt om een tv-programma'. In een uitgebreide Instagram-post neemt zij geen blad voor de mond en noemt ze Derksen onder meer een 'ongelooflijk sneue, achterbakse pestkop'.

Volgens Scheulderman ligt de oorsprong van de kwestie bij de totstandkoming van zijn biografie. "Je kon er niet tegen dat ik je voor jouw biografie kritische vragen stelde (over seksisme, homofobie, racisme), de man die altijd roeptoetert dat 'iedereen alles over me mag zeggen', en begon sindsdien een hetze. Al die tijd heb ik uit loyaliteit, omdat we samen een boek maakten, mijn mond gehouden. Ook toen zo ongeveer alle media ons om een mening vroegen over jouw onsmakelijke 'kaarsrel'-verhaal."

De schrijfster zegt dat ze Derksen destijds persoonlijk heeft gebeld om haar ongenoegen te uiten, juist om het niet via de media te spelen. "Jij bent degene die me ooit vroeg voor Voetbal International te komen schrijven, en je wilde toen zelf dat ik ook in het tv-programma iets zou doen. Eén keer heb ik jaren later meegedaan aan een screentest, destijds al voor een dagelijkse VI, maar het leek me niks voor mij. Zoals ik veel meer verzoeken uit 'Hilversum' heb afgeslagen. Je liegt dus dat ik al twintig jaar loop te leuren voor een tv-programmaatje."

Ook over De geur van succes wil Scheulderman een misverstand rechtzetten. "Ik heb dat programma niet zelf bedacht, ik ben ervoor gevraagd en het leek me heel leuk. En dat was het ook, ondanks dat jij alle lol hebt proberen te verpesten. En never nooit zou ik over mezelf zeggen dat ik de beste interviewer van Nederland ben. Iedereen die mij kent weet dat dat weer een lachwekkende leugen van jou is."

Ze sluit haar bericht af met een duidelijke boodschap: "Hou alsjeblieft op met je sneue campagne, jij zielige grootste pestkop van het schoolplein, en je gênante obsessie voor 'blondie'. Get a fuckin life."

Ter onderbouwing deelt Scheulderman bovendien meerdere privémails van Derksen, waarin hij haar uitnodigt om voor Voetbal International te schrijven en haar vraagt een rol te overwegen in het destijds gelijknamige tv-programma.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Vincent Schildkamp

Schildkamp: "Als Ajax wordt afgeslacht, is het ook mijn schuld"

0
Alex Kroes

"Alex zei dat Ajax zijn club was, verdere onderbouwing was er niet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Johan Derksen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd