Derksen keihard afgemaakt door eigen biograaf: "Achterbakse pestkop"

Antoinnette Scheulderman heeft via Instagram fel uitgehaald naar Johan Derksen. De schrijfster, die samen met haar man Michel van Egmond de biografie van Derksen schreef, reageert daarmee op de aanhoudende kritiek van De Snor op het NPO-programma De geur van succes . In dat programma interviewt Scheulderman zeven Nederlandse ondernemers uit uiteenlopende sectoren.

Derksen liet zich bij Vandaag Inside en Groeten uit Grolloo meerdere keren laatdunkend uit over het programma. Ook beweerde hij herhaaldelijk dat Scheulderman 'al twintig jaar zeurt om een tv-programma'. In een uitgebreide Instagram-post neemt zij geen blad voor de mond en noemt ze Derksen onder meer een 'ongelooflijk sneue, achterbakse pestkop'.

Volgens Scheulderman ligt de oorsprong van de kwestie bij de totstandkoming van zijn biografie. "Je kon er niet tegen dat ik je voor jouw biografie kritische vragen stelde (over seksisme, homofobie, racisme), de man die altijd roeptoetert dat 'iedereen alles over me mag zeggen', en begon sindsdien een hetze. Al die tijd heb ik uit loyaliteit, omdat we samen een boek maakten, mijn mond gehouden. Ook toen zo ongeveer alle media ons om een mening vroegen over jouw onsmakelijke 'kaarsrel'-verhaal."

De schrijfster zegt dat ze Derksen destijds persoonlijk heeft gebeld om haar ongenoegen te uiten, juist om het niet via de media te spelen. "Jij bent degene die me ooit vroeg voor Voetbal International te komen schrijven, en je wilde toen zelf dat ik ook in het tv-programma iets zou doen. Eén keer heb ik jaren later meegedaan aan een screentest, destijds al voor een dagelijkse VI, maar het leek me niks voor mij. Zoals ik veel meer verzoeken uit 'Hilversum' heb afgeslagen. Je liegt dus dat ik al twintig jaar loop te leuren voor een tv-programmaatje."

Ook over De geur van succes wil Scheulderman een misverstand rechtzetten. "Ik heb dat programma niet zelf bedacht, ik ben ervoor gevraagd en het leek me heel leuk. En dat was het ook, ondanks dat jij alle lol hebt proberen te verpesten. En never nooit zou ik over mezelf zeggen dat ik de beste interviewer van Nederland ben. Iedereen die mij kent weet dat dat weer een lachwekkende leugen van jou is."

Ze sluit haar bericht af met een duidelijke boodschap: "Hou alsjeblieft op met je sneue campagne, jij zielige grootste pestkop van het schoolplein, en je gênante obsessie voor 'blondie'. Get a fuckin life."

Ter onderbouwing deelt Scheulderman bovendien meerdere privémails van Derksen, waarin hij haar uitnodigt om voor Voetbal International te schrijven en haar vraagt een rol te overwegen in het destijds gelijknamige tv-programma.