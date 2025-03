Derksen kraakt Ajacied: "Kan op Nederlands niveau al niet mee"

Het Nederlands elftal neemt het de komende week in een tweeluik op tegen Spanje in de Nations League. Johan Derksen is niet onder de indruk van de spitsen van Oranje. Tegen Spanje blijft er weinig keuze over, en dus verwacht De Snor dat Memphis Depay zal moeten gaan starten.

"Memphis in de basis?", vraagt presentator Wilfred Genee bij Vandaag Inside. René van der Gijp reageert: "Ja, natuurlijk. Die laat je toch geen zestien uur in een vliegtuig zitten om hem dan niet te laten starten? Al zou het wel grappig zijn om hem ineens op de bank te zetten. En dan weer terug."

Johan Derksen ziet dat er een 'droevige' situatie in de spits is bij Oranje. "Luuk de Jong heeft er geen zin meer in. Wout Weghorst is gelukkig geblesseerd, want anders is Ronald Koeman in staat hem op te stellen, en dan heb je die Brian Brobbey, die kan op Nederlands niveau al niet mee. Laat staan in internationale wedstrijden." Memphis is dan nog de enige keuze. "Maar je hebt geen enkele garantie hoe fit hij is. Hoe hij in zijn vel zit...", aldus Johan Derksen.