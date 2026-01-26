Derksen kraakt Ajax: "Onbegrijpelijk dat ze hem niet gezien hebben"

Brian Brobbey en Robin Roefs kwamen zondag uitgebreid ter sprake bij Vandaag Inside . De twee Nederlanders, actief bij het Engelse Sunderland, maken indruk in de Premier League en krijgen daarvoor lof én kritiek aan tafel bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Volgens Derksen is Roefs zelfs dé man die onder de lat zou moeten staan bij Oranje.

"Die Brobbey hadden ze bij Ajax ook nog wel kunnen gebruiken," stelt Genee, doelend op de scoringsdrift van de spits in Engeland. Johan Derksen blijft nuchter onder de cijfers. "Het zit hem een beetje mee met scoren hè," reageert hij kort. Toch is hij het eens met Genee’s suggestie dat Ajax hem nu goed had kunnen gebruiken. De presentator merkt op: "Ik denk dat Ajax Brobbey wel kon gebruiken." Derksen wijst op omstandigheden die de Ajax-periode van Brobbey mogelijk hebben beïnvloed. "Ik las later dat hij gechanteerd en bedreigd werd in Amsterdam, dat zal ook allemaal een rol gespeeld hebben."

Ook scheidsrechter Bas Nijhuis, die aanschoof aan tafel, reageerde op de prestaties van Brobbey: "Het is voor hem wel heel mooi, vind je niet?" De tafel was het erover eens dat Brobbey bij Sunderland een nieuw hoofdstuk heeft gevonden, waarin hij vertrouwen uitstraalt.

Maar het was doelman Robin Roefs die de meeste indruk maakte op Derksen. De analist is uitgesproken: "Maar die keeper, die hoort in het Nederlands elftal." Volgens hem is de jonge sluitpost simpelweg de beste optie voor Oranje. "Dat is absoluut de beste keeper. Echt onbegrijpelijk dat Ajax hem niet gezien heeft. En PSV, en wie dan ook."