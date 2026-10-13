Derksen kraakt oud-Ajacied: "Hij denkt dat hij het uitgevonden heeft"

Johan Derksen heeft zijn twijfels bij de nieuwe trainersklus van Clarence Seedorf. De oud-speler van Ajax gaat aan de slag bij het Braziliaanse Corinthians, waar hij Memphis Depay zal tegenkomen. Derksen vraagt zich af waarom Seedorf opnieuw voor het trainersvak kiest, gezien zijn eerdere ervaringen.

"Dat hij daar nog zin in heeft", begint Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. "Die man is al overal trainer geweest en heeft het nooit langer volgehouden dan een paar maanden. Fantastische voetbalcarrière gehad en het is ook geen onaardige man, maar het is wijsneus en een beetje een drammertje."

Volgens Derksen zou Seedorf na zijn eerdere trainersavonturen moeten nadenken of het vak wel bij hem past. "Hij denkt dat hij het uitgevonden heeft, maar dat blijkt als trainer niet het geval te zijn. Hij zat dus in de raad van commissarissen van de KNVB en nu is hij plotseling trainer van Corinthians geworden. Ik gun dat hem van harte hoor, maar misschien dat jij na allerlei afgangen bij clubs zelf tot de conclusie komen dat het trainersvak niet jouw ding is."