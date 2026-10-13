Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen kraakt oud-Ajacied: "Hij denkt dat hij het uitgevonden heeft"

Joram
Johan Derksen bij Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Talpa Network/Vandaag Inside

Johan Derksen heeft zijn twijfels bij de nieuwe trainersklus van Clarence Seedorf. De oud-speler van Ajax gaat aan de slag bij het Braziliaanse Corinthians, waar hij Memphis Depay zal tegenkomen. Derksen vraagt zich af waarom Seedorf opnieuw voor het trainersvak kiest, gezien zijn eerdere ervaringen.

"Dat hij daar nog zin in heeft", begint Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. "Die man is al overal trainer geweest en heeft het nooit langer volgehouden dan een paar maanden. Fantastische voetbalcarrière gehad en het is ook geen onaardige man, maar het is wijsneus en een beetje een drammertje."

Volgens Derksen zou Seedorf na zijn eerdere trainersavonturen moeten nadenken of het vak wel bij hem past. "Hij denkt dat hij het uitgevonden heeft, maar dat blijkt als trainer niet het geval te zijn. Hij zat dus in de raad van commissarissen van de KNVB en nu is hij plotseling trainer van Corinthians geworden. Ik gun dat hem van harte hoor, maar misschien dat jij na allerlei afgangen bij clubs zelf tot de conclusie komen dat het trainersvak niet jouw ding is."

Derksen sluit daarnaast niet uit dat geld een rol speelt bij de keuze van Seedorf om weer als trainer aan de slag te gaan. "Hij heeft natuurlijk een filmsterren leven. Dan zijn de voetbalcentjes op."

Gerelateerd:
Willem van Hanegem

Van Hanegem kritisch: "Waarom ben je dan niet naar Ajax gegaan?"

0
René van der Gijp

Van der Gijp twijfelt aan Ajax-speler: "Ging ook zo met Sterling"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Johan Derksen Clarence Seedorf
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"

0
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Derksen kraakt oud-Ajacied: "Hij denkt dat hij het uitgevonden heeft"

Van Hanegem kritisch: "Waarom ben je dan niet naar Ajax gegaan?"

Van der Gijp twijfelt aan Ajax-speler: "Ging ook zo met Sterling"

Arnold Bruggink kritisch: "Hetzelfde geldt voor Mokio bij Ajax"

Driessen haalt uit na Ajax - NEC: "Dat sloeg helemaal nergens op"

Perez verklapt Nigel de Jong-nieuws: "Mocht niet naar buiten komen"

Arnold Mühren legt uit: "Ik verkies hem boven Sofyan Amrabat"

Ajax-uitblinker in Elftal van de Week: "Dat is ook rendement"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws