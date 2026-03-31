Derksen kraakt Ronald Koeman: "Ik vind het echt onprofessioneel"
Johan Derksen heeft zich kritisch uitgelaten op Ronald Koeman. De analist stoort zich aan de manier waarop de bondscoach de pers te woord staat tijdens persconferenties.
Derksen ziet maandag in Vandaag Inside beelden van de persconferentie voor de wedstrijd tegen Ecuador voorbij komen. "Ik vind het echt onprofessioneel", reageert hij. "Hij is bondscoach van het Nederlands elftal, maar het zijn allemaal vragen van lik m’n reet. Maar als die persmeute daar gaat zitten, dan moet je zo professioneel zijn om die mensen normaal te woord te staan."
De voormalig profvoetballer vindt dat de perschef van de KNVB moet ingrijpen. "De perschef moet hem dan ook het onderste uit de zak geven, met zijn horkerige gedrag. Dit hoort niet", besluit hij. "Hij wilde zo graag bondscoach van het Nederlands elftal worden en daar hoort dit onderdeel gewoon bij. Dat is ook niet onbelangrijk."
