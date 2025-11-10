Derksen kritisch op Ajacied: "Brengt alleen z'n vrienden binnen"

Johan Derksen heeft zich, net als Valentijn Driessen eerder, kritisch uitgelaten over Louis van Gaal. Volgens de adviseur van de Raad van Commissarissen haalt Van Gaal bij Ajax vooral vrienden binnen, zo vertelt Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo.

"Ajax heeft behoefte aan iemand die de baas is en wordt gerespecteerd als een baas", zegt de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International in zijn eigen podcast. "Ajax is volledig kapotgegaan aan één foto van Overmars", vervolgt Derksen, die begrijpt waarom de toenmalige technisch directeur destijds snel moest vertrekken.

Tegelijkertijd vindt hij dat Ajax achteraf misschien meer geduld had moeten tonen. "Overmars had zijn zaken heel goed op orde, maar hij heeft een fout gemaakt", legt Derksen uit. "Ik snap dat hij weg moest, want de "woke-gemeenschap" was zo verontwaardigd. Achteraf gezien had Ajax hem beter op non-actief kunnen stellen en hem langzaam terug hebben gebracht."

Derksen richt vervolgens zijn kritiek op een andere partij binnen de club. "In de Raad van Commissarissen wordt het technisch beleid kritisch besproken door een paar dames die niet weten of er lucht of zand in de bal zit. Dan heb je nog adviseurs zoals Louis van Gaal."

Hoewel Van Gaal als trainer de Champions League met Ajax won, vindt Derksen dat zijn invloed op bestuurlijk niveau beperkt is. "Hij brengt alleen zijn vrienden binnen. Hij heeft Beuker van AZ neergezet als een soort messias. Het lijkt wel alsof er één man in Nederland is met voetbalkennis: Van Gaal. Maar wat hebben ze nou bij Ajax aan hem gehad? Welke persoon met waarde heeft hij binnengebracht?", besluit Derksen met kritische vragen.