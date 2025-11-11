Derksen kritisch op twee Eredivisie-trainers: "Voor de bühne"

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor de steunbetuigingen van Ron Jans en Peter Bosz aan John Heitinga. De trainers van respectievelijk FC Utrecht en PSV spraken zich uit over de manier waarop de ontslagen Ajax-trainer is behandeld, maar volgens Derksen is die kritiek overtrokken.

"John is een goede trainer in een moeilijke situatie. Hoe wij behandeld worden, dat moeten we niet accepteren", zei een felle Jans na afloop van FC Utrecht -FC Porto (2-2). Bosz schaarde zich achter zijn collega: hij vond dat Heitinga'"respectloos is behandeld'.

Derksen vindt die uitspraken onterecht. "Ik vond het selectieve verontwaardiging. Voor de bühne", zei hij in zijn podcast Groeten uit Grolloo. "Ze hebben ook wel verstand, maar het is makkelijk om te zeggen dat trainers onmenselijk zijn behandeld. Heitinga krijgt zijn contract keurig uitbetaald. Zij hebben daar zelf al jarenlang van geprofiteerd."

De analist begrijpt dat Heitinga in een lastige positie zat, maar wil niets weten van een oneerlijke behandeling. "Heitinga is onrechtvaardig behandeld in de zin dat hij is opgezadeld met een zwak team. We wisten al dat hij niet de personality had voor een topclubtrainer, maar hij neemt die baan zelf aan", besluit Derksen.