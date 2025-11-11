KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Podcasts

Derksen kritisch op twee Eredivisie-trainers: "Voor de bühne"

Amber
bron: Groeten uit Grolloo
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor de steunbetuigingen van Ron Jans en Peter Bosz aan John Heitinga. De trainers van respectievelijk FC Utrecht en PSV spraken zich uit over de manier waarop de ontslagen Ajax-trainer is behandeld, maar volgens Derksen is die kritiek overtrokken.

"John is een goede trainer in een moeilijke situatie. Hoe wij behandeld worden, dat moeten we niet accepteren", zei een felle Jans na afloop van FC Utrecht -FC Porto (2-2). Bosz schaarde zich achter zijn collega: hij vond dat Heitinga'"respectloos is behandeld'.

Derksen vindt die uitspraken onterecht. "Ik vond het selectieve verontwaardiging. Voor de bühne", zei hij in zijn podcast Groeten uit Grolloo. "Ze hebben ook wel verstand, maar het is makkelijk om te zeggen dat trainers onmenselijk zijn behandeld. Heitinga krijgt zijn contract keurig uitbetaald. Zij hebben daar zelf al jarenlang van geprofiteerd."

De analist begrijpt dat Heitinga in een lastige positie zat, maar wil niets weten van een oneerlijke behandeling. "Heitinga is onrechtvaardig behandeld in de zin dat hij is opgezadeld met een zwak team. We wisten al dat hij niet de personality had voor een topclubtrainer, maar hij neemt die baan zelf aan", besluit Derksen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Rob Jansen

Rob Jansen haalt uit naar Ajax: "Dat is de schuld van Beuker"

0
Rob Jansen

Rob Jansen: "Hij is een van de grootste gezwellen binnen Ajax"

0
Lees meer:
Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Johan Derksen John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd