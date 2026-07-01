Derksen legt vinger op zere plek bij Ajax: "Miljoenen verdampen"
Johan Derksen heeft zich in de podcast Groeten uit Grolloo kritisch uitgelaten over de gang van zaken bij Ajax. De TV-coryfee maakt zich zorgen over de inbreng van vele buitenlanders bij de club uit Amsterdam.
"Ze hebben eerst een Duitse avonturier (Sven Mislintat, red.) gehad die miljoenen liet verdampen", blikt hij terug. "Toen hebben ze hem eruit gegooid en Jordi Cruijff aangesteld. Ik snap er niets van, want hij heeft alleen een achternaam die aanspreekt en een netwerk in Spanje. Hij komt dan met deze trainer Míchel, die gedegradeerd is", vertelt Derksen over het teleurstellende seizoen van Girona in de Primera Division.
"Hij mag Spaanse assistenten mee en ook de jeugd van Ajax krijgt nu een Spaanse trainer....", vervolgt hij. "Het probleem is dat die Michel ook heeft onderhandeld met clubs uit de Duitse Bundesliga. Alleen hebben die clubs gezegd dat er niet te communiceren zou zijn op basis van het feit dat hij Spaans spreekt en geen Engels. Nu is het zo bij Ajax dat iedereen op Spaanse les moet", besluit Derksen cynisch.
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