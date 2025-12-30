Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"

Joram
Johan Derksen bij VI
Johan Derksen bij VI

Johan Derksen ziet in Dick Schreuder een absolute toptrainer voor de toekomst. Als hij Ajax was, zou hij het aandurven om Schreuder aan te stellen in Amsterdam. Derksen is lovend over het werk van de coach bij NEC.

"De Trainer van het Jaar is voor mij Schreuder", begint Derksen bij de podcast Groeten uit Grolloo. "Hij is ooit eventjes coach geweest bij PEC Zwolle en toen liep het als een tierelier. Nu is hij trainer bij NEC met spelers die ik niet kende. Die kwamen binnenwaaien en ik dacht: wie zijn het en waar komen ze vandaan?"

Derksen gaat verder: "Hij speelt sprankelend voetbal en NEC doet gewoon mee in de subtop. Ik ben al een jaar of zeventig supporter van NEC en dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik denk dat hij een toekomstig toptrainer is. Als ik Ajax was, zou ik hem durven nemen", aldus Derksen. 

