Derksen: "Lullig dat hij overal de schuld van krijgt bij Ajax"

Bij Vandaag Inside kwam het ontslag van John Heitinga bij Ajax uitgebreid ter sprake. De analisten waren niet verrast door het nieuws. Johan Derksen vond de oud-verdediger van de Amsterdammers al vanaf het begin ongeschikt als trainer, al richt hij zijn kritiek niet alleen op Heitinga.

"Het is lullig dat Heitinga overal de schuld van krijgt bij Ajax", zo vertelde Derksen donderdagavond tijdens een uitzending van Vandaag Inside. "Natuurlijk is hij ongeschikt, maar hij heeft ook gewoon slecht spelersmateriaal. Ze hebben een selectie dat hetzelfde niveau is als die van FC Twente."

Tafelgenoot René van der Gijp vond het een onmogelijke opdracht voor Heitinga. "Ik las dat Valentijn Driessen zei dat hij twee dingen moest doen: tweede worden en Ajax-voetbal spelen. Dat ging allebei niet lukken met deze selectie. Het was een matige trainer met een slecht team."

Derksen richtte zijn pijlen vooral op de clubleiding van Ajax, met name op technisch directeur Alex Kroes en Marijn Beuker. "De technische directie heeft nog nooit één wedstrijd gespeeld in het betaald voetbal, maar zij maken de dienst uit. Kroes had deze functie nooit moeten pakken. Je ziet dat het onrustig is binnen de club. Al die oud-spelers irriteren zich kapot omdat ze niet aan de handrem kunnen trekken", aldus Johan Derksen.