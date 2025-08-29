Derksen na Europees duel: "Voelde grote leuter tegen m'n been"

Johan Derksen staat bekend als vaste tafelgast bij het programma Vandaag Inside . Woensdagavond vertelde hij daar een opmerkelijke anekdote uit zijn tijd als hoofdredacteur van Voetbal International. In die periode bezocht hij geregeld Europese wedstrijden van clubs als Ajax, PSV en Feyenoord.

Volgens Derksen liep dat soms uit op ongemakkelijke situaties. "Soms moest je wel eens met een man in bed slapen. Dat kwam wel eens zo uit. We waren de stad in geweest en kwamen terug in het hotel. Toen moest ik met de fotograaf van Voetbal International in één bed, want je zat wel eens met teveel mensen in het hotel."

De situatie liep volgens hem niet bepaald prettig af. "Die fotograaf die had wat gedronken en lag te slapen, maar die sliep in zijn blote kont. Ik ga daar heel voorzichtig naast liggen, maar ik voelde die grote leuter tegen m'n been. Dan word je hysterisch hoor. Toen ben ik beneden op een bank gaan liggen in de lounge, maar het is verschrikkelijk. Ik vind het eng."