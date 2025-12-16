Derksen niet mee in polonaise: "Keepers zijn geen goede trainers"

Johan Derksen heeft weinig positiefs te vertellen over Fred Grim. De besnorde analist vertelt in zijn podcast Groeten uit Grolloo dat het totaal uitgesloten is dat een oud-keeper een goede trainer kan zijn.

"Grim kan nooit een goede trainer zijn, want keepers spreken alleen maar wartaal over voetbal", begint De Snor. "Ze moeten ballen vangen en zich voor de rest nergens mee bemoeien."

Toch heeft Derksen een positief punt over de interim-trainer van Ajax. "Die miskopen niet opstellen en gewoon jongens uit de jeugd pakken. Dat was altijd de kracht van Ajax. Gisteren is dat weer bewezen, want ze hebben van Feyenoord gewonnen. Spannende wedstrijd en dit hadden Ajax, de aanhang en Grim echt nodig."