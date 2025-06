Derksen niet overtuigd van beslissing van Ajax: "Een grote gok"

Johan Derksen is niet erg enthousiast over de aanstelling van John Heitinga. De analist denkt dat Ajax een groot risico neemt.

Onlangs werd Heitinga aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers. “Ik vind het een grote gok, want die man heeft nog nooit op eigen benen gestaan", reageert Derksen dinsdagavond in Vandaag Inside. "Hij is overal assistent geweest en toen hij even op eigen benen stond bij Ajax (2023, red.), was het een soort weifelaar waar niets vanuit ging.”

Heitinga was na het ontslag van Alfred Schreuder een half seizoen interim-trainer van Ajax, maar vertrok daarna naar Engeland om assistent te worden bij West Ham United. Afgelopen seizoenen zat hij naast Arne Slot op de bank bij Liverpool. Ook Marcel Keizer keert terug bij Ajax en wordt de nieuwe assistent van Heitinga.