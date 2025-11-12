KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen: "Niet van opkijken als ze die trainer bij Ajax droppen"

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij VI
Johan Derksen bij VI Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen is bepaald niet enthousiast over de functies die Louis van Gaal in het voetbal heeft uitgeoefend naast het trainerschap. In een stuk in De Telegraaf stelde hij overal mislukt te zijn en bij Vandaag Inside is men het daar mee eens.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Nee, hij heeft er in de voetballerij echt niks van gebakken. Hij is technisch directeur geweest en dat is niks. Hij is algemeen directeur geweest en in die functie was hij al bijna weg voordat hij begonnen was", begint Driessen zijn opsomming bij Vandaag Inside. "Hij doet voordrachten, hij stuurt mensen naar voren die vriendjes zijn, zoals Jonker en Beuker. Het is allemaal gedoemd om te mislukken." 

Wilfred Genee ziet vooral dat Andries Jonker Van Gaal overal heeft mogen volgen: "Opeens stond hij Jonker weer aan te bevelen in Portugal, waarom?" Derksen: "Hij slaagt erin om die Jonker die helemaal niks kan bij Bayern München te laten binnenkomen en bij FC Barcelona te laten binnenkomen. Je moet er niet gek van opkijken als hij nu probeert hem bij Ajax te droppen."

Gerelateerd:
Christian Eriksen

Ajax kon Eriksen en Blind gratis strikken: "Zo aan de kant gezet"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
John Heitinga

Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

0
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd