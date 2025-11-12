Derksen: "Niet van opkijken als ze die trainer bij Ajax droppen"

Valentijn Driessen is bepaald niet enthousiast over de functies die Louis van Gaal in het voetbal heeft uitgeoefend naast het trainerschap. In een stuk in De Telegraaf stelde hij overal mislukt te zijn en bij Vandaag Inside is men het daar mee eens.

"Nee, hij heeft er in de voetballerij echt niks van gebakken. Hij is technisch directeur geweest en dat is niks. Hij is algemeen directeur geweest en in die functie was hij al bijna weg voordat hij begonnen was", begint Driessen zijn opsomming bij Vandaag Inside. "Hij doet voordrachten, hij stuurt mensen naar voren die vriendjes zijn, zoals Jonker en Beuker. Het is allemaal gedoemd om te mislukken."

Wilfred Genee ziet vooral dat Andries Jonker Van Gaal overal heeft mogen volgen: "Opeens stond hij Jonker weer aan te bevelen in Portugal, waarom?" Derksen: "Hij slaagt erin om die Jonker die helemaal niks kan bij Bayern München te laten binnenkomen en bij FC Barcelona te laten binnenkomen. Je moet er niet gek van opkijken als hij nu probeert hem bij Ajax te droppen."