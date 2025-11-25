Derksen noemt groot probleem Ajax: "Het is echt belachelijk"

René van der Gijp en Johan Derksen zijn totaal niet onder de indruk van Ajax. De Amsterdammers staan na dertien wedstrijden op de zesde plek met een achterstand van veertien punten op koploper PSV.

Afgelopen weekend werd er in eigen huis een historische nederlaag geleden tegen Excelsior (1-2). "NEC, FC Groningen en SC Heerenveen spelen allemaal beter voetbal dan Ajax", oordeelt Van der Gijp in Vandaag Inside. "Dat is ook niet moeilijk", voegt hij er lachend aan toe.

Volgens Derksen liggen de problemen van Ajax niet alleen op het veld. "Bij Ajax stappen op dit moment alle ex-speler met voetbal knowhow op. De directie wordt gevormd door mensen die nooit gevoetbald hebben, in de RvC zitten vrouwen met een mooi CV over alle beslissingen te vergaderen en er is niemand meer met voetbalverstand. Het is echt belachelijk", stelt hij. "Daar bestond die club van. In iedere hoek van Ajax zat een ex-voetballer."