Derksen noemt zwakste schakel Ajax: "Die kan toch niet meer mee?"

Johan Derksen meent dat Remko Pasveer de zwakke plek is bij Ajax. In het tv-programma Vandaag Inside zei hij dat alle drie de doelpunten die Ajax tegen NEC incasseerde, volgens hem te voorkomen waren.

"Het meest zwakke bij Ajax vind ik die keeper die over de veertig is", doelt Derksen op Pasveer. "Die goals waren alledrie houdbaar. Het is een aardige jongen en ik gun die jongen een lange carrière, maar hij pakt nooit een punt. Die afstandsschoten... bij een Eredivisie-keeper moet het onmogelijk zijn om ze erin te schieten. Als een zak aardappelen gaat hij naar de hoek."

"Die kan toch niet meer mee bij Ajax?" gaat Derksen verder over de goalie, die zelf het liefst nog een seizoen bij Ajax blijft. In gesprek met ESPN gaf hij aan dat er voor hem twee opties zijn: doorgaan bij Ajax, of stoppen. "Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Dit is gewoon een geweldige club en ik hoop dat we dit jaar in de komende wedstrijden gewoon goed af kunnen sluiten. Daarna zie ik het eigenlijk wel. Voor mij is Ajax nu het belangrijkste en het liefst nog een jaar", liet de doelman optekenen.