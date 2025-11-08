Kick-off
'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

Arthur
bron: Vandaag Inside

Johan Derksen stond vrijdagavond in Vandaag Inside stil bij het overlijden van oud-presentatrice en tv-persoonlijkheid Viola Holt. Volgens Derksen had Holt een relatie met Johan Cruijff.

"Het was een leuk wijf. Het was de eerste grote liefde van Johan Cruijff. Via Ad van Emmenes, haar vader, kwam Johan met haar in contact. Die hebben echt wat gehad voordat Danny verscheen," vertelt Derksen.

Daarnaast haalde hij een anekdote aan over een bekende presentator, die later bleek Kees Jansma te zijn. "Een bekende presentator was altijd gespannen voordat hij live moest presenteren. Viola wilde hem wat ontspannen en ging dan naast de cameraman staan, deed de broek naar beneden en ging met die grote witte kont naar achteren staan, rechtop Kees af. Hij zat te presenteren met die grote kont van Viola voor z'n neus. Dat zijn toch mensen die sfeer meebrengen," aldus Derksen.

Wilfred Genee reageerde verbaasd: "Het was dus Kees Jansma?" "Ja, ik heb hem gesproken," biecht Derksen vervolgens op.

