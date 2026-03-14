Derksen oppert: "Ik had hem een halfjaar trainer van Ajax gemaakt"

Johan Derksen denkt dat Henk ten Cate een ideale tussenpaus was geweest voor Ajax. De Amsterdammers maken het seizoen nu af met Oscar Garcia.

Fred Grim zou het seizoen eigenlijk afmaken als interim-trainer, maar werd door de teleurstellende resultaten opzij geschoven. Jordi Cruijff besloot Garcia naar voren te schuiven, maar Derksen had liever een andere naam gezien. "Als ik Jordi Cruijff was had ik Henk ten Cate een halfjaar trainer van Ajax gemaakt", stelt hij in Vandaag Inside. De voormalig Ajacied is momenteel bondscoach van Suriname.

De nieuwe interim van Ajax zorgt niet bij iedereen voor enthousiasme, gezien zijn prestaties bij andere clubs. Volgens Helene Hendriks is het CV van de Spanjaard niet zo slecht als beweerd wordt. "Hij is niet zo vaak ontslagen. Hij is vaak gestopt vanwege de situatie met zijn dochter. Die is ook overleden", weet ze. "Dat is de reden. Hij is niet tig keer ontslagen. Niet zo vaak als nu wordt beweerd."