Derksen oppert oud-Ajax-trainer voor Oranje: "Maak het nu rond"
Johan Derksen ziet voormalig Ajax-trainer Peter Bosz graag als nieuwe bondscoach van Oranje. De analist denkt echter dat de hoofdtrainer van PSV nu nog niet beschikbaar is, dus oppert hij een tussenpaus.
Bondscoach Ronald Koeman nam na de WK-uitschakeling afscheid, dus moet de KNVB op zoek naar een opvolger. Derksen ziet in Bosz de 'droomkandidaat'. "Alleen: die heeft getekend bij PSV", begint hij in Vandaag Inside Oranje. "Dan moet je een tussenpersoon hebben. Een man met veel ervaring en vooral met veel mensenkennis, dat je goed met mensen om kan gaan."
Derksen oppert Ron Jans om de komende twee jaar te overbruggen. "Zet Ron Jans daar twee jaar neer, en maak het nu al rond met Bosz. Dat hij na twee jaar de komende vijf jaar de bondscoach is", stelt hij voor. "Want we moeten nu uitkijken dat we weer niet de verkeerde man daar neerzetten. Of een gekke buitenlander." Jans ging na afgelopen seizoen met pensioen.
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