Derksen over Ajax-blunder: "Dan is dat de enige mogelijkheid"

Johan Derksen vindt het niet meer dan logisch dat gedupeerde kijkers hun geld terugkrijgen na de problemen met de stream van KIJK tijdens FC Sion - Ajax. Sportmarketeer Chris Woerts legt bij Vandaag Inside uit dat de techniek faalde en vertelt dat hij na het debacle zelfs bedreigingen ontving.

Woerts kan inmiddels met enige humor terugkijken op de problemen. "Kan gebeuren", reageert Woerts met een knipoog tijdens Vandaag Inside als hij met het KIJK-debacle wordt geconfronteerd. "Talpa heeft zeer respectvol gehandeld. Voor het eerst in de historie is er terugbetaald, in het verleden is dat niet bij ESPN en Ziggo gebeurt. De techniek heeft gefaald en dus hebben wij besloten terug te betalen."

Tijdens het heenduel tussen FC Sion en Ajax werkte de stream gedurende een deel van de eerste helft niet. Voor Derksen bestaat er geen twijfel over dat kijkers daarom gecompenseerd moesten worden. "Als jij een fout maakt, een blunder dat je echt voor lul staat en heel Nederland heeft het erover, dan is dat de enige mogelijkheid."