Derksen over Hélène Hendriks: "Bij een ander word je gecanceld"

Johan Derksen is blij met de terugkeer van Hélène Hendriks als presentatrice bij De Oranjezomer. Hendriks is hersteld van een rugoperatie en is maandagavond voor het eerst weer op televisie te zien. De 44-jarige presentatrice zal de laatste tien afleveringen van het programma presenteren, want daarna keert Vandaag Inside weer terug op televisie.

"Nou, persoonlijk vind ik dat heel leuk", zegt Derksen tegenover Shownieuws. "Wilfred Genee, René van der Gijp en ik zijn het niet over veel dingen eens, maar we vinden Hélène alle drie een topwijf! Ze is niet kinderachtig, je kunt altijd alles tegen haar zeggen."

Derksen geeft een voorbeeld. "Laatst las ik ergens op internet dat ze liefdesverdriet had. Toen stuurde ik haar een mailtje: je gaat me toch niet vertellen dat Frans (Vinju, haar partner, red.) weg is? Want ik heb de koffer altijd ingepakt staan en kan er binnen een paar uur zijn. Ze berichtte ze terug: nee, maak je geen zorgen, Frans is niet weg. Maar je bent welkom hoor, dan doen we het met zijn drieën. Bij een ander word je gecanceld en sta je op de voorpagina van De Telegraaf", lacht Derksen.

Hendriks werd de afgelopen weken vervangen door Johnny de Mol en Thomas van Groningen. Derksen is duidelijk over zijn opvolgers. "Johnny is een ontzettende leuke jongen, maar die beheerst het kunstje niet", geeft Derksen aan. "Maar Thomas heeft het fantastisch gedaan. Die moet de SBS meteen vastleggen."