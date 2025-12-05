Pak Schaal Podcast
'Ajax wil snel witte rook': "Denk dat hij wel eerder begint dan dat"
Derksen over opgebloeide oud-Ajacied: "Was hier een loser geworden"

Arthur
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Johan Derksen en René van der Gijp genieten zichtbaar van de wederopstanding van Brian Brobbey bij Sunderland, zo vertellen ze in Vandaag Inside. De 23-jarige spits scoorde recent belangrijk voor zijn club, zowel tegen Arsenal (2-2) als tegen Bournemouth (3-2).

"Weet je wat ik leuk vind, René? Ik volg het Engelse voetbal goed en Brobbey maakte weer de beslissende goal voor Sunderland", opent Derksen. " Hij bloeit helemaal op daar en heeft er echt plezier in. Hier was hij een loser geworden!". Volgens Derksen speelt ook het verleden van Brobbey mee. " Hij had bij RB Leipzig een soort heimwee. Hij voelde zich daar niet thuis. Dan houd je je hart vast als hij bij Sunderland gaat spelen, dat is namelijk ook zo'n fabrieksstad. Er zit geen geur of smaak aan daar, maar Brobbey bloeit helemaal op", aldus De Snor.

Van der Gijp sluit zich daarbij aan en vindt het vooral mooi dat Brobbey zijn loopbaan nieuw leven inblaast. " Hij komt daar binnen met vier goals in dertig competitiewedstrijden voor Ajax. Dan denkt iedereen: dat kan niet veel zijn, joh. Dan maak je twee keer een belangrijke goal. Val je nou acht keer in en doe je dat niet, dan zegt iedereen: Dat is niks, dat wisten we al."

Sunderland betaalde afgelopen zomer 20 miljoen euro nom Brobbey over te nemen van Ajax. Inmiddels staat de teller van de spits in de Premier League op twee goals en één assist in acht wedstrijden.

