Derksen over oud-Ajacied: "Is de enige die niet blij is met Xavi"
Johan Derksen en Valentijn Driessen zijn niet onder de indruk van de uitspraken van Michael Reiziger over het bondscoachschap van het Nederlands elftal. De trainer van Jong Oranje gaf aan zichzelf uitermate geschikt te vinden voor Oranje, maar daar kunnen de analisten van Vandaag Inside zich niet in vinden.
"Reiziger is de enige die niet blij is als Xavi er is", begint Derksen bij Vandaag Inside. "Hij zegt dat zijn werkmethode succes heeft opgeleverd. Nou hij is met de jeugd van Ajax kampioen geworden en heeft met Jong Oranje de halve finale gehaald. Maar op topniveau heeft hij geen enkele ervaring en hij heeft ook niet de persoonlijkheid om Nederland te vertegenwoordigen in de wereld."
Driessen sluit zich volledig aan bij de kritiek van Derksen en is duidelijk over hoe Reiziger naar zijn eigen kwaliteiten kijkt. "Hij overschat zichzelf natuurlijk schromelijk."
Derksen denkt bovendien dat Reiziger niet over de persoonlijkheid beschikt die volgens hem nodig is om het Nederlands elftal op het hoogste podium te vertegenwoordigen.
Reiziger werd voorafgaand aan de komst van Xavi Hernández genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach van Oranje. Directeur topvoetbal Nigel de Jong koos uiteindelijk echter voor de Spanjaard, waardoor Reiziger bij Jong Oranje bleef.
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