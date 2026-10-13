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Derksen over oud-Ajacied: "Vond het een waardeloze voetballer"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij VI
Johan Derksen bij VI Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft zich verbaasd over het optreden van Jordan Henderson bij Chelsea. De voormalig middenvelder van Ajax maakte afgelopen weekend indruk door tweemaal te scoren tegen Bournemouth. Bij Vandaag Inside geeft Derksen toe dat hij weinig vertrouwen had in de kwaliteiten van de Engelsman, terwijl Valentijn Driessen een stuk minder enthousiast is.

Henderson vertrok na zijn periode bij Ajax naar Engeland, waar hij inmiddels voor Chelsea uitkomt. De 36-jarige middenvelder wist afgelopen weekend met twee doelpunten de aandacht op zich te vestigen. Vooral Derksen keek met verbazing naar de prestaties van de voormalig Ajacied. "Ik vond Henderson een waardeloze huis-tuin-en-keuken-voetballer. Hij heeft in Nederland geen enkele indruk gemaakt en ging toen naar Engeland", begint Derksen. "Ik dacht: nou, dat wordt een clubje uit de tweede divisie. Hij staat nu in de basis bij Chelsea en schoot er twee in. De ene was nog mooier dan de andere."

Driessen is echter niet onder de indruk van de twee treffers en plaatst vraagtekens bij het enthousiasme van zijn tafelgenoot. "Jij vindt iemand gelijk goed als hij twee keer een bal verkeerd raakt", reageert de journalist.

Derksen kan zich niet vinden in die kritiek en benadrukt dat Henderson wel degelijk iets moet toevoegen aan het elftal van Chelsea. "Voor hem is dat verkeerd, want hij raakt ze nooit zo goed", grapt hij eerst. Vervolgens vervolgt Derksen: "Hij zal toch een bepaalde prestatie leveren. Misschien is hij als een soort waterdrager tussen die sterren wel nuttig."

Driessen blijft bij zijn standpunt en weigert de voormalig Ajax-middenvelder op basis van één optreden te beoordelen. "Dit is de eerste keer dat hij in de basis staat, man. Het stelt niets voor", herhaalt Driessen. "Ik houd niet van dit soort spelers."

René van der Gijp mengt zich vervolgens in de discussie en neemt het op voor Henderson. Volgens de oud-voetballer geniet de Engelsman in zijn thuisland veel aanzien vanwege zijn instelling en professionaliteit. "In Engeland wordt hij gezien als de ideale prof. Een beetje wat Dusan Tadic van zichzelf denkt. Dat kan beter iemand anders over je zeggen, maar Henderson wordt daar echt gezien als de ideale prof."

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