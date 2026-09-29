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Ajax historie & oud-spelers

Derksen over Weghorst: "Anders laten ze kans voor open doel liggen"

Bjorn
Johan Derksen bij Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Talpa Network/Vandaag Inside

Wout Weghorst werd maandagavond weer besproken in de uitzending van Vandaag Inside. De oud-spits van Ajax ontbreekt in de selectie van het Nederlands elftal, zelfs na het afhaken van Brian Brobbey. 

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Johan Derksen reageerde met een kwinkslag op de keuzes van de nieuwe bondscoach Xavi Hernández. "Wout Weghorst kan voorlopig niet spelen", zegt Derksen. "The Passion wordt opgenomen in Twente. Ik heb voorgesteld dat hij de rol van Jezus krijgt en dat hij dan de hele avond met zijn vingers in de lucht staat."

"Als ze dat niet doen, dan laten ze een kans voor open doel liggen. Dan kan Wout nog even het geloof belijden daar", aldus Derksen. Weghorst sprak de afgelopen weken meerdere keren een dankwoord uit richting God en gaf aan dat het geloof hem kracht geeft. 

The Passion wordt komend jaar opgenomen in het Twentse Ootmarsum. "Denk je dat hij alleen Jezus speelt of dat hij ook de discipelen wil spelen?", vraagt tafelgenoot Valentijn Driessen zich af. "Ik denk dat hij alles wil."

De andere mannen aan tafel verwachten toch dat Weghorst voor de rol van Jezus zou kiezen. "Dat speelt hij bij het Nederlands elftal ook al", aldus Derksen. "En bij FC Twente", voegt Driessen toe. "Hij draagt het kruis met trots. Volgens mij gelooft hij wel echt."

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