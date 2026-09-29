Derksen over Weghorst: "Anders laten ze kans voor open doel liggen"

Wout Weghorst werd maandagavond weer besproken in de uitzending van Vandaag Inside . De oud-spits van Ajax ontbreekt in de selectie van het Nederlands elftal, zelfs na het afhaken van Brian Brobbey.

Johan Derksen reageerde met een kwinkslag op de keuzes van de nieuwe bondscoach Xavi Hernández. "Wout Weghorst kan voorlopig niet spelen", zegt Derksen. "The Passion wordt opgenomen in Twente. Ik heb voorgesteld dat hij de rol van Jezus krijgt en dat hij dan de hele avond met zijn vingers in de lucht staat."

"Als ze dat niet doen, dan laten ze een kans voor open doel liggen. Dan kan Wout nog even het geloof belijden daar", aldus Derksen. Weghorst sprak de afgelopen weken meerdere keren een dankwoord uit richting God en gaf aan dat het geloof hem kracht geeft.