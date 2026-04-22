Derksen over Ziyech: "Een belediging tegen het Nederlandse volk"

Hakim Ziyech
Hakim Ziyech Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft zich opnieuw uitgesproken over spelers met een Marokkaanse achtergrond die in Nederland zijn geboren en later kiezen voor het Marokkaanse elftal. De analist deed zijn uitspraken rondom de bekerfinale in De Kuip in gesprek met Starting XI Official.

Volgens Derksen hoort die keuze anders te liggen. "Omdat mensen die hier geboren zijn, en die geprofiteerd hebben van onze sociale omstandigheden hier in Nederland. Die hier hun opleiding gehad hebben. Die moeten ook iets terug doen. Die zijn uit Turkije of Marokko vertrokken omdat het leven hier beter was. En dat is hun goed recht."

"Maar dan moet je deze maatschappij ook wat teruggeven", gaat Derksen verder. "En niet omdat opa het zo graag wil, zo graag voor Marokko of Turkije gaan spelen." Derksen noemt het uiteindelijk zelfs een principieel punt. "Ik vind het een belediging tegen het Nederlandse volk."

Derksen noemt een oud-speler van Ajax als voorbeeld. "Hakim Ziyech ook. Die was best bereid om voor Nederland te spelen. Maar dan moet de bondscoach hem een beetje paaien en een kans geven. En als hij dan teleurgesteld is dat hij niet wordt geselecteerd, gaat hij naar Marokko", aldus Johan Derksen. 

