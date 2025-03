Derksen pakt Nijhuis hard aan na PEC-Ajax: "Krijg de pleuris"

Scheidsrechter Bas Nijhuis had Ajax liever geen penalty gegeven na de handsbal van PEC Zwolle-verdediger Anselmo García Mac Nulty. Toch voelde hij zich gedwongen om de regels te volgen nadat de VAR hem naar het scherm riep. Het is voer voor discussie in Vandaag Inside .

Een dag later blikt Nijhuis namelijk terug op het moment. "De regel is: als een speler de bal bal op doel schiet, jij je breed maakt en de bal tegen je arm aan komt, ook al kun je er niks aan doen, dan is het een penalty. Ik vond het zuur voor die gast (Mac Nulty, red.). Hij kon er namelijk weinig aan doen."

"Ik was niet vrolijk over die penalty", vervolgt Nijhuis. Johan Derksen is van mening dat de scheidsrechter de bal dan niet op de stip had moeten leggen. "Je kunt ook tegen de VAR zeggen: krijg de pleuris, flikker op. Zet mij niet voor lul. Het is slecht voor je imago, Bas, als je voor dit soort dingen penalty's gaat geven", zegt Derksen. "Ik weet het, maar dit is nou eenmaal de regel", countert Nijhuis. "Ik begrijp wel dat mensen het soms niet meer snappen."