Derksen schreeuwt om ontslag bij Ajax: "Kan er geen klote van"

Johan Derksen is kritisch op het aankoopbeleid bij Ajax. De analist snapt niet dat de Amsterdammers zich in de winterstop hebben versterkt met Maarten Paes. De doelman van Ajax maakt geen goede indruk op Derksen.

"Hoe hebben ze die Paes in godsnaam kunnen halen? Hij is bij FC Utrecht mislukt en hij laat iedere wedstrijd zien dat hij er geen klote van kan", zegt Derksen bij Vandaag Inside. "Er is iemand bij Ajax die zegt: we moeten Paes halen. Is diegene ontslagen?", vraagt hij zich af.

Technisch directeur Jordi Cruijff haalde Paes weg uit de Verenigde Staten. "Jordi Cruijff kende hem. En hij gaat ook de nieuwe trainer halen", geeft tafelgast Valentijn Driessen aan. De journalist van De Telegraaf zag dat Ajax met Paes wel goed handelde in de paspoortaffaire. "Ajax moet je niet in veel zaken als voorbeeld stellen, maar in dit geval wel, met Paes."