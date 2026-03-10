Laatste nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen snapt niks van aanstelling van Ajax: "Ideale schoonzonen"

Gijs Kila
Johan Derksen begrijpt niet waarom Ajax heeft gekozen voor Siem de Jong en Daniel de Ridder als technisch managers. In de podcast Groeten uit Grolloo laat de oud-voetballer weten dat hij liever had gezien dat Wesley Sneijder een rol binnen de club had gekregen.

Ajax maakte onlangs bekend dat De Jong en De Ridder zijn aangesteld als technisch managers. Volgens Derksen zijn het echter geen opvallende keuzes. "Dat zijn twee van die brave borsten, ideale schoonzonen… Dan denk ik: en Wesley Sneijder dan?", zegt hij.

Sneijder had de afgelopen maand meerdere keren contact met technisch directeur Jordi Cruijff over een mogelijke functie bij Ajax, maar tot een aanstelling kwam het nog niet. Volgens Derksen zou Sneijder juist meer kunnen toevoegen.

"Hij heeft wat meer netwerk in de voetballerij en komt wat beter over", stelt Derksen. "Als die andere twee binnenkomen, moeten ze zich voorstellen, want niemand herkent ze."

Derksen denkt dat Cruijff bewust voor veilige keuzes heeft gekozen. "Ze doen niemand wat kwaad, maar ik weet ook nog niet wat ze Ajax gaan brengen. Het zijn nette jongens."

Over Sneijder heeft Derksen een ander beeld. Volgens hem zou de recordinternational van het Nederlands elftal juist voor meer reuring zorgen binnen de club. "Hij houdt de boel wel wakker en hij heeft recht van spreken, want hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt."

