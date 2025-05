Derksen snapt niks van mogelijke opvolger Farioli: "Lachwekkend"

"Dat is weer lachwekkend", reageert Derksen in de uitzending van Vandaag Inside als de optie Simonis valt. "Dat zijn allemaal lijntjes die Kroes van Go Ahead heeft", haakt tafelgast Valentijn Driessen in. Naast Simonis worden ook Erik ten Hag en Michael Reiziger genoemd als potentiële opvolgers van Farioli.

René van der Gijp adviseert Ten Hag om nu niet bij Ajax in te stappen. "Waarschijnlijk gaat hij het niet beter doen dan die Italiaan (Farioli, red.)." Driessen maakt echter de vergelijking met Peter Bosz en Arne Slot. "Bosz zit één jaar bij PSV, wordt kampioen en speelt geweldig voetbal. Slot haalde in het eerste jaar bij Feyenoord de finale van de Conference League. Die had ook een stelletje bagger rondlopen."

"Dat heeft hij opgeschoond, twee of drie spelers erbij en hij haalt de finale van de Conference League. Dus het kan echt heel snel gaan", gaat Driessen verder. "Het ging nu toch ook heel snel (bij Ajax onder Farioli, red.)? Alleen het ziet er niet uit."