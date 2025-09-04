Derksen snapt niks van transfer Ajacied: "Die heeft hij niet"

René van der Gijp en Johan Derksen zien het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland met weinig vertrouwen tegemoet. De heren van Vandaag Inside denken niet dat de spits van Ajax gaat slagen in de Premier League, waar volgens hen voldoende soortgelijke spelers rondlopen.

"Er lopen in Engeland nog twintig Brobbey’s. Die zijn iets groter, iets sneller, iets beter en maken meer goals", oordeelt Van der Gijp in de talkshow. Brobbey nam maandag officieel afscheid van Ajax, dat hem verkocht aan Sunderland.

Ook Derksen sluit zich aan bij de kritische woorden. Volgens hem ontbreekt het Brobbey aan bepaalde kwaliteiten die essentieel zijn om te slagen op het hoogste Engelse niveau. "In de Premier League heb je bepaalde technische vaardigheden nodig, die Brobbey simpelweg niet heeft", zo stelt Derksen hard.

Daarnaast denkt Derksen dat Brobbey mogelijk opnieuw met heimwee te maken krijgt. "Hij krijgt heimwee, net zoals in Leipzig."