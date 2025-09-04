AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Derksen snapt niks van transfer Ajacied: "Die heeft hij niet"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Screenshot Vandaag Inside

René van der Gijp en Johan Derksen zien het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland met weinig vertrouwen tegemoet. De heren van Vandaag Inside denken niet dat de spits van Ajax gaat slagen in de Premier League, waar volgens hen voldoende soortgelijke spelers rondlopen.

"Er lopen in Engeland nog twintig Brobbey’s. Die zijn iets groter, iets sneller, iets beter en maken meer goals", oordeelt Van der Gijp in de talkshow. Brobbey nam maandag officieel afscheid van Ajax, dat hem verkocht aan Sunderland.

Ook Derksen sluit zich aan bij de kritische woorden. Volgens hem ontbreekt het Brobbey aan bepaalde kwaliteiten die essentieel zijn om te slagen op het hoogste Engelse niveau. "In de Premier League heb je bepaalde technische vaardigheden nodig, die Brobbey simpelweg niet heeft", zo stelt Derksen hard.

Daarnaast denkt Derksen dat Brobbey mogelijk opnieuw met heimwee te maken krijgt. "Hij krijgt heimwee, net zoals in Leipzig."

