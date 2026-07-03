Derksen sneert: "Hij heeft nog nooit als trainer iets laten zien"
Het Nederlands elftal moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. Na de teleurstellende uitschakeling op het WK heeft Ronald Koeman zijn functie neergelegd. René van der Gijp en Johan Derksen spraken vol lof over de loopbaan van de 63-jarige trainer, terwijl Derksen ook direct vooruitkeek naar de zoektocht naar een opvolger.
Van der Gijp is van mening dat Koeman met trots mag terugkijken op zijn carrière. "Geweldig", reageert hij. "Hij heeft als speler en trainer een geweldige carrière gehad. Hij heeft geweldige clubs gehad." Ook Derksen heeft veel waardering voor de oud-bondscoach. "Je kunt je handen dichtknijpen met zo’n carrière."
De aandacht verschoof vervolgens naar de vacature die is ontstaan bij Oranje. Derksen uitte daarbij zijn twijfels over de rol van technisch directeur Nigel de Jong. "Ik houd nu al mijn hart vast. Want in die technisch directeur heb ik helemaal geen vertrouwen in. Hij gaat Slot bellen, maar die zal wel zeggen dat hij bij Europese clubs miljoenen kan verdienen. Daar kan de KNVB niet tegenop. Ik vind Peter Bosz nog steeds, na Slot, de gedroomde kandidaat. Alleen heeft hij getekend bij PSV."
Volgens Derksen zou de KNVB daarom moeten kiezen voor een tijdelijke oplossing. "Zet Ron Jans er twee jaar neer en maak daarna Bosz voor de komende vijf jaar bondscoach. We moeten uitkijken dat we niet de verkeerde persoon daar neerzetten. Jans is de enige in Nederland met de algemene ontwikkeling en ervaring om daar nog twee jaar aan de slag te gaan. Ik denk dat hij daar wel oren naar heeft."
Voor andere namen op de kandidatenlijst voelt Derksen weinig enthousiasme. Zo ziet hij Michael Reiziger niet als geschikte bondscoach. "Dat zou ik belachelijk vinden, want Reiziger vindt dat hij een hele grote trainer is, maar heeft nog nooit zelfstandig als trainer iets laten zien. Je moet een schat aan ervaring hebben als je bij een nationaal team komt."
Ook een mogelijke aanstelling van Sarina Wiegman ziet Derksen niet zitten. "Als je ziet hoe vrouwen voetballen, dan kun je nooit een mannenteam trainen."
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