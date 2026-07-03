Derksen sneert: "Hij heeft nog nooit als trainer iets laten zien"

Het Nederlands elftal moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. Na de teleurstellende uitschakeling op het WK heeft Ronald Koeman zijn functie neergelegd. René van der Gijp en Johan Derksen spraken vol lof over de loopbaan van de 63-jarige trainer, terwijl Derksen ook direct vooruitkeek naar de zoektocht naar een opvolger.

Van der Gijp is van mening dat Koeman met trots mag terugkijken op zijn carrière. "Geweldig", reageert hij. "Hij heeft als speler en trainer een geweldige carrière gehad. Hij heeft geweldige clubs gehad." Ook Derksen heeft veel waardering voor de oud-bondscoach. "Je kunt je handen dichtknijpen met zo’n carrière." De aandacht verschoof vervolgens naar de vacature die is ontstaan bij Oranje. Derksen uitte daarbij zijn twijfels over de rol van technisch directeur Nigel de Jong. "Ik houd nu al mijn hart vast. Want in die technisch directeur heb ik helemaal geen vertrouwen in. Hij gaat Slot bellen, maar die zal wel zeggen dat hij bij Europese clubs miljoenen kan verdienen. Daar kan de KNVB niet tegenop. Ik vind Peter Bosz nog steeds, na Slot, de gedroomde kandidaat. Alleen heeft hij getekend bij PSV."