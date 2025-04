Derksen spreekt zich uit: "Grote voetballers ontdek ik niet echt"

Bij Vandaag Inside wordt het duel besproken. Wilfred Genee vraagt zich af wie zijn tafelgasten vonden uitblinken. "Taylor speelde goed, Klaassen speelde goed", begint Van der Gijp. "Er was wel een periode bij Ajax dat een tegenstander vijf kansen kreeg, maar dat is nu niet meer zo. Voor die Sutalo heeft Farioli het ook wel comfortabel gemaakt. Die gedijt daar goed in, met allemaal mensen om hem heen."

Johan Derksen haakt vervolgens in. "Farioli heeft het optimale rendement uit deze spelers gehaald. Ze ogen fitter dan PSV en ze jagen met zijn allen om de bal altijd weer te veroveren. Grote voetballers ontdek ik niet echt, en ze hebben ook nog een spits die niet scoort."