"Zelfs als Heitinga had verloren, had Ajax hem niet ontslagen"
Derksen tipt Ajax om uit penarie te komen: "Dan terug naar de top"

Arthur
bron: Groeten uit Grolloo
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Johan Derksen heeft zich maandag in de podcast Groeten uit Grolloo uitgesproken over de onrust bij Ajax, dat zondag met 2-3 wist te winnen van FC Twente. De voetbalanalist uit Drenthe kwam met een opvallend idee voor het geval John Heitinga in de komende weken zijn baan verliest.

"Het gaat heel slecht bij Ajax. En wat ze moeten doen is rustig blijven, en even wachten totdat Liverpool Arne Slot eruit gooit. En dan zijn ze uit de problemen. Om zo het zieltogende Ajax weer terug te brengen naar de top", aldus Derksen, die de clubleiding een duidelijke richting meegeeft.

De vraag is echter of Ajax een trainer als Slot wel kan betalen. "Jawel. Want die krijgt bij Liverpool een afkoopsom. Die kan de komende tien jaar voor niks werken", zegt Derksen met een knipoog, wetend dat de Nederlandse coach in Engeland een riant salaris verdient. Slot pakte in zijn eerste seizoen met Liverpool direct de Engelse landstitel. Hoewel de start van dit seizoen sterk was, verkeert de club inmiddels in zwaar weer na vier nederlagen op rij in de competitie.

Derksen sprak in de podcast niet alleen over de positie van Heitinga. Ook de Ajax-directie kreeg er stevig van langs. "Zo'n technisch directeur en zijn assistent hebben één ding gemeen: ze hebben geen enkele ervaring in de voetbalwereld. Ze hebben samen nog nooit één wedstrijd in de Eredivisie gespeeld", fulmineerde hij over technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbalzaken Marijn Beuker.

Volgens Derksen is het niet vreemd dat Danny Blind zijn functie als lid technische zaken van de raad van commissarissen heeft neergelegd. "Die halen samen Heitinga binnen. Dat je dan als commissaris zegt: nou stap ik eruit, want ik word toch genegeerd. Dus ik begrijp de boosheid van Danny Blind ook wel weer."

