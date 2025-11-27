Derksen tipt alternatief voor Cruijff: "Aantoonbaar succesvol"

Johan Derksen ziet Carlos Aalbers liever als technisch directeur van Ajax dan Jordi Cruijff, vertelde hij woensdagavond in Vandaag Inside . De Amsterdamse club is momenteel in gesprek met Cruijff over de functie.

Volgens Derksen neemt Ajax met een aanstelling van Cruijff "een hele grote gok". De Snor stelt dat Cruijff vooral leunt op "de magische naam" van zijn vader Johan. "Hij heeft weinig ervaring op dit gebied. In Israël, maar dat neem ik niet al te serieus. Als je in Nederland kijkt, dan zijn Huiberts van AZ en Aalbers van NEC aantoonbaar heel succesvol met het aantrekken en de verkoop van spelers."

Derksen benadrukt dat Aalbers en Huiberts "hun vak verstaan". "Zo'n jongen moet je aantrekken. Met Jordi is het de meute koest houden, want we hebben weer een Cruijff in huis, maar daar heb je niet zoveel aan."

Ook Woerts twijfelt eraan dat Cruijff naar Ajax komt. Hij verwacht niet dat de directeur zijn "veilige omgeving" in Barcelona zal verlaten voor een avontuur in Amsterdam. "Ajax neemt ruim de tijd om een nieuwe technisch directeur aan te trekken. Lukt dat niet, dan blijft Alex Kroes na de winterstop gewoon. Ze hebben echt geen haast. Sneijder wordt het sowieso niet."