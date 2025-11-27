AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen tipt alternatief voor Cruijff: "Aantoonbaar succesvol"

Arthur
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Johan Derksen ziet Carlos Aalbers liever als technisch directeur van Ajax dan Jordi Cruijff, vertelde hij woensdagavond in Vandaag Inside. De Amsterdamse club is momenteel in gesprek met Cruijff over de functie.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Volgens Derksen neemt Ajax met een aanstelling van Cruijff "een hele grote gok". De Snor stelt dat Cruijff vooral leunt op "de magische naam" van zijn vader Johan. "Hij heeft weinig ervaring op dit gebied. In Israël, maar dat neem ik niet al te serieus. Als je in Nederland kijkt, dan zijn Huiberts van AZ en Aalbers van NEC aantoonbaar heel succesvol met het aantrekken en de verkoop van spelers."

Derksen benadrukt dat Aalbers en Huiberts "hun vak verstaan". "Zo'n jongen moet je aantrekken. Met Jordi is het de meute koest houden, want we hebben weer een Cruijff in huis, maar daar heb je niet zoveel aan."

Ook Woerts twijfelt eraan dat Cruijff naar Ajax komt. Hij verwacht niet dat de directeur zijn "veilige omgeving" in Barcelona zal verlaten voor een avontuur in Amsterdam. "Ajax neemt ruim de tijd om een nieuwe technisch directeur aan te trekken. Lukt dat niet, dan blijft Alex Kroes na de winterstop gewoon. Ze hebben echt geen haast. Sneijder wordt het sowieso niet."

Gerelateerd:
Alex Kroes

'Ajax na Cruijff nu met met Braziliaanse bekende in gesprek'

0
Bart van Rooij

Van Rooij naar Ajax? "Hij lijkt de meeste geschikte persoon"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Johan Cruijff Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

0
Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd