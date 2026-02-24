Meldingen
Derksen tipt trainer voor Ajax: "Ze kunnen niet meer om hem heen"

Joram
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Volgens Johan Derksen moet Ajax serieus werk maken van Dick Schreuder als nieuwe trainer. In Vandaag Inside stelde hij dat de huidige coach van NEC zich in het onderlinge duel nadrukkelijk heeft laten zien. Ook Valentijn Driessen ziet in Schreuder een belangrijke kandidaat.

Derksen was onder de indruk van wat hij zag. "Ik zat die wedstrijd te kijken, die Dick Schreuder heeft daar bij Ajax een sollicitatiebrief neergelegd waar ze niet meer omheen kunnen. Die liet even zien hoe Ajax eigenlijk wil voetballen. Hij had er de pest in dat het 1-1 werd, want hij speelde Ajax eigenlijk van het veld. Met jongens waar ik er niet één van kende."

Hij vindt dat de Amsterdamse club snel moet handelen en wijst daarbij op de invloed van NEC-geldschieter Marcel Boekhoorn. "Als Cruijff op de tribune heeft gezeten, dan moet hij hem deze week nog vastleggen. Al denk ik dat Marcel Boekhoorn hem niet zo maar laat gaan, want die kan natuurlijk ook wat doen."

Driessen denkt dat een overstap lastig kan worden door de voorwaarden van Schreuder. "Hij zal het wel willen, maar hij wil drie assistenten meenemen en daar moet Ajax dan ook mee akkoord gaan, terwijl er nu alleen maar Spanjaarden binnenlopen. Ik ben bang dat hij het niet wordt, hoor."

Derksen vreest ook dat Ajax uiteindelijk voor een buitenlandse optie kiest. "Maar als je nu ooit een geschikte kandidaat hebt die bij het Ajax-voetbal past…" Driessen knikt: "Het is een Nederlander, hij is bekend met hoe Ajax wil spelen, met de Eredivisie, met de spelers, alles."

Het laatste Ajax Nieuws Johan Derksen Valentijn Driessen
