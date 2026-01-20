Laatste nieuws
Derksen: "Treurig dat zij zich zo misdragen hebben in Amsterdam"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft hard uitgehaald nadat Marokko de finale van de Afrika Cup verloren heeft. Na de gemiste penalty van Brahim Diaz ging Marokko in de verlenging met 1-0 onderuit tegen Senegal. Dat zorgde voor woede bij de Marokkaanse fans in Nederland.

"Ik vind het overigens wel treurig dat onze Marokkaanse jeugd zich weer zo misdragen heeft in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven", begint Derksen bij Vandaag Inside. "Die grijpen alles aan om zich te misdragen. Want als ze gewonnen hadden, dan hadden ze zich ook misdragen."

Strafrechtadvocaat Job Knoester wil een kanttekening plaatsen. "Ik ben het helemaal met jullie eens, het is echt schandalig en om je over op te winden. Maar tegelijkertijd hebben we in Amsterdam ook heel vaak gezien dat ze het Leidseplein slopen als Ajax kampioen werd. Dus het is iets in die voetbalwereld", meent hij. "Er is iets raars in de voetbalwereld dat dit soort gewelddadige dingen erbij lijken te horen, of zo. Het is toch bizar gedrag?", aldus Knoester.

"Ze grijpen alles aan om dit soort rellen te veroorzaken en om de politie te tarten", reageert Derksen. Het laatste woord is voor presentator Wilfred Genee. "Als je thuis de boel afbreekt, dat is prima en moet je lekker zelf weten. Dat maakt allemaal niet uit, maar dat je het gewoon op straat gaat doen...", zegt Genee, terwijl hij een filmpje instart van een Marokkaanse supporter die zijn eigen televisie sloopt.

