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Derksen twijfelt aan oud-Ajacied: "Ik heb zo mijn bedenkingen"

Joram
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor oud-Ajax-speler Nigel de Jong. De analist vindt dat de technisch directeur van de KNVB zich tijdens een interview met de NOS niet goed heeft uitgelaten over de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. De Jong sprak met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg over het proces rondom de opvolging van Ronald Koeman. Derksen keek het gesprek terug en ergerde zich vooral aan de manier waarop De Jong zijn keuzes toelichtte.

"Ik heb mij gestoord aan De Jong", begint Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. "Ik heb zo mijn bedenkingen of hij geschikt is voor deze functie. Ik zie hem wat ongemakkelijk in een driedelig pak zitten, met een oorbel... Maar daar wil ik hem niet op veroordelen."

Derksen vindt het vooral opmerkelijk dat De Jong openlijk sprak over de kandidaten die hij voor Xavi benaderde. "Hij zegt doodleuk dat Pep Guardiola de eerste keuze was, maar dat hij hem niet heeft kunnen bereiken. Dan denk ik: iedereen is bereikbaar. De Italiaanse bond sprak hem wél. En als tweede was Arne Slot de kandidaat. Dat zit hij dan ook helemaal uit te leggen. Maar zonder dat hij het zich realiseert zegt hij eigenlijk dat Xavi derde keuze was."

Volgens Derksen heeft De Jong zichzelf daarmee in de problemen gebracht. "Hij is een ex-voetballer die geen idee heeft hoe publiciteit werkt!" Ook de manier waarop De Jong de zoektocht naar een nieuwe bondscoach heeft aangepakt, kan volgens Derksen niet door de beugel. 

Hij had naar eigen zeggen een andere kandidaat hoger op zijn lijst staan. "Peter Bosz was het meest geschikt voor deze functie. Het is opvallend: ze hebben met hem helemaal geen contact gehad. Wat ook opvallend is, is dat pas in actie zijn gekomen nadat Koeman had gezegd dat hij ging stoppen. Zo werkt dat niet!", aldus Derksen.

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