Derksen uit kritiek op Ajacied: "Ik ben daar altijd bang voor"

Na de overwinning van Ajax op FC Twente (2-3) kreeg Wout Weghorst niet alleen lof voor zijn doelpunt, maar ook kritiek op zijn optreden na afloop. Valentijn Driessen stoorde zich aan de manier waarop de spits bij de NOS omging met vragen over zijn opvallende omhelzing van trainer John Heitinga.

"Ze vroegen hem na afloop naar die knuffel", zei Driessen maandagavond bij Vandaag Inside. "Dan krijg je weer die dramaqueen. Dat gaat nergens over. Hij wilde niet zeggen of het een steunbetuiging was."

Volgens de chef sport van De Telegraaf was dat onnodig onduidelijk. "Hij had toch heel makkelijk ‘ja’ kunnen zeggen?" Driessen zag een herhaling van zetten ten opzichte van vorige week. "Die kreeg het ook niet uit zijn mond", doelt hij op Ajax-doelman Remko Pasveer, die zich destijds ook niet uitsprak over Heitinga.

Ook Johan Derksen kon de houding van Weghorst niet waarderen. "Hij gedraagt zich weer theatraal met die omhelzing. Dat past weer bij die overdreven Weghorst. Maar hij scoort wel weer", stelde hij vast.

De analist haalde ook uit naar Pasveer, die volgens hem niet langer betrouwbaar oogt onder de lat. "Ik ben altijd bang, als hij de hoek in moet, dat hij niet meer overeind komt."