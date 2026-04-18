Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"
Johan Derksen heeft zich kritisch uitgelaten over Alex Pastoor. Volgens de analist denkt de werkloze trainer zelf dat hij in beeld is bij Ajax, maar daar zet Derksen grote vraagtekens bij. De club uit Amsterdam is nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer, maar de Snor ziet in Pastoor geen geschikte kandidaat.
"Ik denk dat hij er zelf echt van overtuigd is dat hij een van de kandidaten voor Ajax is. Zo zit die jongen in elkaar, hij heeft zichzelf heel hoog zitten", begint Derksen bij Vandaag Inside. "Dan ben je een gelukkig mens, want dat heb ik ook. Ik vind hem absoluut niet geschikt voor Ajax", klinkt het duidelijk.
Aan tafel krijgt Derksen tegengas van schrijver Nico Dijkshoorn, die Pastoor persoonlijk kent. "Hij is een vriend van me. Ik herken dat beeld helemaal niet. Beroepsmatig misschien wel, maar dat vind ik niet per se een slecht iets als je een grote club ambieert. Ik vind hem eigenlijk een van de meest bescheiden gasten die ik in de voetballerij ontmoet heb", legt hij uit.
Derksen blijft echter bij zijn standpunt en is niet onder de indruk van Pastoor. "Hij is hier te gast geweest aan de bar en was zó bescheiden, dat hij de hele avond niets gezegd heeft. Het was de slechtste gast zo'n beetje die we gehad hebben. Ik vind het een beetje een wijsneusje", besluit hij.
Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"
Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"
Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open
Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"
Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij
Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"
'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"
Baas haalt Ajax-target aan als voorbeeld: "Master in dat soort passes"
Ajax-huurling mist bekerfinale? "Ga ik niet geheimzinnig over doen"
Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"
Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"
Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"
'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie
Lentin Goodijk legt vinger op zere plek bij Ajax: "Paniekaankoop"
Eenhoorn waarschuwt Ajax: "Ze zullen fans moeten teleurstellen"
"Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken"
'Ajax heeft club uit Overijssel benaderd voor duels in play-offs'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Soms heb je wat andere types nodig"
Milan van Ewijk had bij Ajax kunnen voetballen: "Ze namen me niet"
Berghuis geprezen: "Prettig om naar zo'n aanvoerder te luisteren"
'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'
Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"
Dubbelrol Cruijff onder vergrootglas: "Dat kan conflicteren"
Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"
Menno Pot: "PSV wordt niet het Bayern München van Nederland"
'Ajax heeft concrete interesse in middenvelder van Real Madrid'
Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"
Ajax-supporters furieus tijdens oefenduel: "Reden voor ontslag"