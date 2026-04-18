Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"

Johan Derksen heeft zich kritisch uitgelaten over Alex Pastoor. Volgens de analist denkt de werkloze trainer zelf dat hij in beeld is bij Ajax, maar daar zet Derksen grote vraagtekens bij. De club uit Amsterdam is nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer, maar de Snor ziet in Pastoor geen geschikte kandidaat.

"Ik denk dat hij er zelf echt van overtuigd is dat hij een van de kandidaten voor Ajax is. Zo zit die jongen in elkaar, hij heeft zichzelf heel hoog zitten", begint Derksen bij Vandaag Inside. "Dan ben je een gelukkig mens, want dat heb ik ook. Ik vind hem absoluut niet geschikt voor Ajax", klinkt het duidelijk.

Aan tafel krijgt Derksen tegengas van schrijver Nico Dijkshoorn, die Pastoor persoonlijk kent. "Hij is een vriend van me. Ik herken dat beeld helemaal niet. Beroepsmatig misschien wel, maar dat vind ik niet per se een slecht iets als je een grote club ambieert. Ik vind hem eigenlijk een van de meest bescheiden gasten die ik in de voetballerij ontmoet heb", legt hij uit.

Derksen blijft echter bij zijn standpunt en is niet onder de indruk van Pastoor. "Hij is hier te gast geweest aan de bar en was zó bescheiden, dat hij de hele avond niets gezegd heeft. Het was de slechtste gast zo'n beetje die we gehad hebben. Ik vind het een beetje een wijsneusje", besluit hij.