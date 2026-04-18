Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"

bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft zich kritisch uitgelaten over Alex Pastoor. Volgens de analist denkt de werkloze trainer zelf dat hij in beeld is bij Ajax, maar daar zet Derksen grote vraagtekens bij. De club uit Amsterdam is nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer, maar de Snor ziet in Pastoor geen geschikte kandidaat.

"Ik denk dat hij er zelf echt van overtuigd is dat hij een van de kandidaten voor Ajax is. Zo zit die jongen in elkaar, hij heeft zichzelf heel hoog zitten", begint Derksen bij Vandaag Inside. "Dan ben je een gelukkig mens, want dat heb ik ook. Ik vind hem absoluut niet geschikt voor Ajax", klinkt het duidelijk.

Aan tafel krijgt Derksen tegengas van schrijver Nico Dijkshoorn, die Pastoor persoonlijk kent. "Hij is een vriend van me. Ik herken dat beeld helemaal niet. Beroepsmatig misschien wel, maar dat vind ik niet per se een slecht iets als je een grote club ambieert. Ik vind hem eigenlijk een van de meest bescheiden gasten die ik in de voetballerij ontmoet heb", legt hij uit.

Derksen blijft echter bij zijn standpunt en is niet onder de indruk van Pastoor. "Hij is hier te gast geweest aan de bar en was zó bescheiden, dat hij de hele avond niets gezegd heeft. Het was de slechtste gast zo'n beetje die we gehad hebben. Ik vind het een beetje een wijsneusje", besluit hij.

Gerelateerd:
Abdellah Ouazane in actie namens Jong Ajax tegen Willem II

Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"

Paul Nuijten van Ajax

Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

Laatste nieuws

Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"

Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"

Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"

Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open

Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"

Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij

Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"

'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"
