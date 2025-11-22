Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Derksen verrast: "Ondanks dat verdient ook hij een tweede kans"

Thomas
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Johan Derksen reageert geschokt op de onthullingen over Marc Overmars die naar voren komen in het vrijdag verschenen boek Het Ajax-DNA. Daarin staat beschreven dat de appjes van de voormalig technisch directeur van Ajax seksueel getint, ongewenst en eenzijdig waren. Volgens Derksen is de ernst van de situatie lang onderbelicht gebleven.

"Het was toch wel iets groter en ernstiger dan in de media verscheen", begint Derksen bij Vandaag Inside. "Bij Ajax hebben ze maar een glimp naar buiten gebracht. Er schijnen wel meer dames 'verwend' te zijn met dickpics en andere flauwekul. Dan moet je als leiding van een club zo'n iemand buiten zetten, die is niet te handhaven. Echt onfatsoenlijk."

Hoewel Derksen erkent dat Overmars fout zat, vindt hij het spijtig dat de situatie zo is gelopen. "Dat is jammer, want het is een technisch directeur die Ajax op niveau hield. René had toen een prima idee. Overmars op non-actief zetten, de situatie tot rust laten komen en dan weer terug laten keren. Ondanks dat hij dit allemaal heeft gedaan, verdient ook hij een tweede kans. Ajax heeft ook alweer bij hem aangeklopt," stelt hij.

René van der Gijp toont vooral verbazing over het gedrag van Overmars. "Op een gegeven moment zit je appjes te versturen naar die meisjes. Er moet dan toch een moment zijn dat je denkt: waar ben ik mee bezig? Dat is toch geen gezicht, man. Aftrekken op een Ajax-toilet met een telefoon in je hand.....", aldus Van der Gijp, die zijn ongeloof nauwelijks kan verbergen.

