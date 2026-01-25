Derksen voorziet 'invasie' bij Ajax: "Dan ligt die club op zijn reet"

Johan Derksen heeft stevige twijfels bij de komst van Jordi Cruijff als technisch directeur van Ajax. In het programma Vandaag Inside spaarde hij zijn kritiek niet en uitte hij zijn zorgen over de toekomst van de club. Volgens Derksen heeft Cruijff te weinig kennis van de Nederlandse voetbalcultuur en zal zijn aanstelling leiden tot een verdere neerwaartse spiraal bij de Amsterdammers.

"Ik ben er echt bang voor hoor, René, als Jordi komt", begon Derksen zijn betoog. Hij stelt dat Cruijff vooral ervaring heeft opgedaan in Spanje en dat dit geen voordeel is voor Ajax. "Hij heeft alleen kennis van het Spaanse voetbal", aldus Derksen, die verwacht dat de club onder leiding van Cruijff koers zet richting een buitenlandse invulling van de technische staf.

Ook over die mogelijke trainer is Derksen uitgesproken. "Dan komt er een Spaanse trainer", voorspelt hij. Tafelgenoot René van der Gijp kan zich daar wel in vinden: "Waarschijnlijk ja." Volgens het duo lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat Ajax een totaal andere richting opgaat, met het risico dat de Nederlandse identiteit steeds verder vervaagt.

Wat Derksen misschien nog het meest zorgen baart, zijn de spelers die Cruijff mogelijk naar Ajax zal halen. "Afdankertjes van de grote clubs. Want de jongens die spelen bij de grote clubs hebben een salaris dat wil en kan Ajax niet betalen. Dus dan krijg je dadelijk een Spaanse invasie", stelt hij. Ook het slecht presterende Jong Ajax baart hem zorgen. "Het jeugdelftal staat onderaan de Eerste Divisie, dus dat is ook niet meer optimaal. Dan ligt die hele club op zijn reet. Er is dan niets meer van over."